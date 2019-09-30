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РИА Новости

В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу возле кафе

11:53 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Полицейские Всеволожского района Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета возле одного из кафе, в результате чего пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Всеволожского района Ленинградской области задержали мужчину, стрелявшего из травматического пистолета", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 29 сентября поступило сообщение о том, что на Мурманском шоссе в районе деревни Разметелево у кафе человек получил огнестрельное ранение.
"На месте происшествия задержан мужчина, который в ходе словесного конфликта из своего травматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону гражданина 1996 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, у кафе поссорились 31-летний инженер фирмы по сбору вторсырья и 23-летний врач городской больницы №26. В результате стрельбы врач получил открытый огнестрельный перелом большой берцовой кости левой голени, говорится в сообщении СМИ.
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