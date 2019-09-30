ДНР призвала Украину перестать придумывать отговорки по "Минску-2"

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Представители Киева должны перестать придумывать отговорки и манипулировать терминами для невыполнения минских соглашений, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что для принятия "формулы Штайнмайера" должны быть соблюдены "стандарты безопасности и все другие стандарты", а также вопросы возвращения контроля Киева над украинско-российской границей.

"Такие условия выдвигаются Украиной якобы в связи с тем, что иначе невозможно провести безопасные выборы. Раз за разом представители Киева то ли намеренно, то ли в связи с непониманием сути данной формулы упускают из виду, что в тексте предложенного господином Штайнмайером механизма речь идет прежде всего о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса", - приводит пресс-служба МИД ДНР заявление Никоноровой.

Она отметила, что для начала дискуссии по выборам в Донбассе Киев должен определить порядок ввода в действие закона об особом статусе. Без этого, по словам полпреда ДНР, "какие-либо заявления со стороны Киева о проведении выборов преждевременны и неконструктивны". Никонорова также напомнила, что передача контроля над границей – это завершающий этап урегулирования конфликта, согласно минским соглашениям.

"Киеву необходимо перестать придумывать отговорки и манипулировать терминами в угоду своему нежеланию выполнять минские договоренности. Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что руководство Украины позволяет себе упорно саботировать выполнение не только Комплекса мер, но и тех поручений, которые были прямо даны представителями глав государств "нормандской четверки", - добавила Никонорова.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.