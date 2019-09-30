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РИА Новости

ДНР призвала Украину перестать придумывать отговорки по "Минску-2"

11:52 30.09.2019 (обновлено: 12:31 30.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Представители Киева должны перестать придумывать отговорки и манипулировать терминами для невыполнения минских соглашений, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что для принятия "формулы Штайнмайера" должны быть соблюдены "стандарты безопасности и все другие стандарты", а также вопросы возвращения контроля Киева над украинско-российской границей.
"Такие условия выдвигаются Украиной якобы в связи с тем, что иначе невозможно провести безопасные выборы. Раз за разом представители Киева то ли намеренно, то ли в связи с непониманием сути данной формулы упускают из виду, что в тексте предложенного господином Штайнмайером механизма речь идет прежде всего о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса", - приводит пресс-служба МИД ДНР заявление Никоноровой.
Она отметила, что для начала дискуссии по выборам в Донбассе Киев должен определить порядок ввода в действие закона об особом статусе. Без этого, по словам полпреда ДНР, "какие-либо заявления со стороны Киева о проведении выборов преждевременны и неконструктивны". Никонорова также напомнила, что передача контроля над границей – это завершающий этап урегулирования конфликта, согласно минским соглашениям.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
27 сентября, 20:10РИА Новости
Лавров надеется, что Украина встанет на путь выполнения Минских соглашений
"Киеву необходимо перестать придумывать отговорки и манипулировать терминами в угоду своему нежеланию выполнять минские договоренности. Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что руководство Украины позволяет себе упорно саботировать выполнение не только Комплекса мер, но и тех поручений, которые были прямо даны представителями глав государств "нормандской четверки", - добавила Никонорова.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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