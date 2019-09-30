Додон надеется, что в ситуации с Приднестровьем возможен прогресс

КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что в ближайшее время получится продвинуться в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в частности, благодаря инициативе России по утилизации боеприпасов со складов в регионе.

"Вскоре мы можем увидеть некоторые возможности для продвижения в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в том числе благодаря внутриполитическому консенсусу, но также и при консенсусной поддержке основных геополитических сил", - заявил Додон в интервью порталу "Трибуна"

По словам президента, проблемы можно решить лишь путем диалога и конструктивного подхода. Он уверен, что тема Приднестровья должна обсуждаться со всеми внешними партнерами Молдавии, включая Российскую Федерацию.

"Впервые после многих лет начинают осуществляться определенные шаги, я имею в виду инициативу, недавно объявленную в Кишиневе российским министром обороны, о возобновлении уничтожения хранящихся в Приднестровье боеприпасов. Далее может появиться и другой прогресс в этой области, но прежде всего мы все должны обсудить внутри и вместе определить, какой подход является наилучшим, чтобы у нас был одобренный всеми стратегический план по этой теме", - подчеркнул Додон.

Ранее Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.