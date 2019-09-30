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РИА Новости

Додон надеется, что в ситуации с Приднестровьем возможен прогресс

11:51 30.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что в ближайшее время получится продвинуться в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в частности, благодаря инициативе России по утилизации боеприпасов со складов в регионе.
"Вскоре мы можем увидеть некоторые возможности для продвижения в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в том числе благодаря внутриполитическому консенсусу, но также и при консенсусной поддержке основных геополитических сил", - заявил Додон в интервью порталу "Трибуна".
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По словам президента, проблемы можно решить лишь путем диалога и конструктивного подхода. Он уверен, что тема Приднестровья должна обсуждаться со всеми внешними партнерами Молдавии, включая Российскую Федерацию.
"Впервые после многих лет начинают осуществляться определенные шаги, я имею в виду инициативу, недавно объявленную в Кишиневе российским министром обороны, о возобновлении уничтожения хранящихся в Приднестровье боеприпасов. Далее может появиться и другой прогресс в этой области, но прежде всего мы все должны обсудить внутри и вместе определить, какой подход является наилучшим, чтобы у нас был одобренный всеми стратегический план по этой теме", - подчеркнул Додон.
Ранее Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Игорь ДодонПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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