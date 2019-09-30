Путин и Медведев поздравили коллектив "Интерфакса" с 30-летием агентства

Путин подчеркнул, что профессиональный успех в масс-медиа зависит от сотрудников, от их умения общаться и "схватывать на лету", открытости и ответственного, творческого отношения к делу, а также трудолюбия и целеустремлённости. И этими качествами, по мнению президента, коллектив "Интерфакса" обладает в полной мере.