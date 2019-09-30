Путин и Медведев поздравили коллектив "Интерфакса" с 30-летием агентства

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили коллектив информационного агентства "Интерфакс" с 30-летием его создания.
"Поздравляю вас с юбилеем – 30-летием "Интерфакса". Это знаменательная дата для вашего агентства, для общественной жизни всей страны. Одно из первых независимых СМИ в современной России, "Интерфакс" всегда активно участвовал в развитии новостного рынка, внёс большой вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что профессиональный успех в масс-медиа зависит от сотрудников, от их умения общаться и "схватывать на лету", открытости и ответственного, творческого отношения к делу, а также трудолюбия и целеустремлённости. И этими качествами, по мнению президента, коллектив "Интерфакса" обладает в полной мере.
К поздравлениям присоединился и Дмитрий Медведев, который подчеркнул, что коллектив информационного агентства на протяжении трех десятилетий остается верен "главным принципам информационной журналистики: оперативность, точность, достоверность".
"Авторитет и популярность "Интерфакса" – это результат большого труда вашего замечательного коллектива. Талантливые журналисты, редакторы, обозреватели, вы умеете подавать новости интересно, ярко, нестандартно. И, безусловно, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасообществе", - подчеркивается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.