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РИА Новости

Суд назначил штраф курганскому депутату, который оскорбил инспектора

11:44 30.09.2019 (обновлено: 16:47 30.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудники рыбнадзора во время рейда
Сотрудники рыбнадзора во время рейда
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен — РИА Новости. Суд вынес обвинительный приговор по делу курганского депутата, который оскорбил инспектора по охране водных биоресурсов, — ему предстоит выплатить 110 тысяч рублей штрафа.
Инцидент произошел в начале апреля. Политик отдыхал в компании друзей на берегу озера Зеленое в Макушинском районе. Инспектор уличил их в незаконной ловле рыбы, после чего депутат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил его, а также нецензурно выразился в его адрес.
Было возбуждено уголовное дело о применении насилия и оскорблении представителя власти.
В СК уточнили, что приговор уже вступил в законную силу.
Екатерина Вахитова
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