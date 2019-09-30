Суд назначил штраф курганскому депутату, который оскорбил инспектора

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен — РИА Новости. Суд вынес обвинительный приговор по делу курганского депутата, который оскорбил инспектора по охране водных биоресурсов, — ему предстоит выплатить 110 тысяч рублей штрафа.

Инцидент произошел в начале апреля. Политик отдыхал в компании друзей на берегу озера Зеленое в Макушинском районе. Инспектор уличил их в незаконной ловле рыбы, после чего депутат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил его, а также нецензурно выразился в его адрес.