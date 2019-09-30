В Авиалесоохране назвали регионы, лесные пожары которым больше не угрожают

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В семи регионах России опасности возникновения лесных пожаров больше нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиалесоохраны.
Ранее Авиалесоохрана сообщила, что все лесные пожары в России потушены.
Вчера, 09:54Радио SputnikВсе лесные пожары в России потушены
"Закрыт в Чукотке, Якутия, Кировской области, Пермском крае, Мурманской области, Ярославской области и Калининградской области", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос о регионах, где закрыт сезон тушения лесных пожаров.
В большинстве регионов угроза возникновения лесных пожаров сохраняется, добавили там.
Ранее начальник ФБУ "Авиалесоохрана" заявил, что, несмотря на окончание летних природных пожаров, служба не собирается сворачивать силы по предотвращению огня. По его словам, в октябре начинается третий пожароопасный сезон, когда возгорания происходят из-за осенних палов травы.
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