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РИА Новости

В Авиалесоохране назвали регионы, лесные пожары которым больше не угрожают

11:42 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкСотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В семи регионах России опасности возникновения лесных пожаров больше нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиалесоохраны.
Ранее Авиалесоохрана сообщила, что все лесные пожары в России потушены.
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Все лесные пожары в России потушены
"Закрыт в Чукотке, Якутия, Кировской области, Пермском крае, Мурманской области, Ярославской области и Калининградской области", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос о регионах, где закрыт сезон тушения лесных пожаров.
В большинстве регионов угроза возникновения лесных пожаров сохраняется, добавили там.
Ранее начальник ФБУ "Авиалесоохрана" заявил, что, несмотря на окончание летних природных пожаров, служба не собирается сворачивать силы по предотвращению огня. По его словам, в октябре начинается третий пожароопасный сезон, когда возгорания происходят из-за осенних палов травы.
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