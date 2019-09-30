В Авиалесоохране назвали регионы, лесные пожары которым больше не угрожают

Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края. Архивное фото

Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В семи регионах России опасности возникновения лесных пожаров больше нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиалесоохраны.

Ранее Авиалесоохрана сообщила, что все лесные пожары в России потушены.

"Закрыт в Чукотке, Якутия, Кировской области, Пермском крае, Мурманской области, Ярославской области и Калининградской области", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос о регионах, где закрыт сезон тушения лесных пожаров.

В большинстве регионов угроза возникновения лесных пожаров сохраняется, добавили там.