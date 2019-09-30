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РИА Новости

Президентский комитет ПАСЕ посетит Киев для консультаций, сообщили в Раде

11:41 30.09.2019
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CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in KievКиев
Киев
CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in Kiev
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президентский комитет ПАСЕ в ближайшее время приедет в Киев для консультаций с Украиной, заявил член украинской делегации, депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее.
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"По предложению группы Европейской народной партии и группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете (ПК) ПАСЕ (в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - написал Гончаренко на странице в Facebook.
Также он сообщил, что несколько членов украинской делегации в ПАСЕ приехали на Ассамблею для неформальной работы. "Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы, не принимать участие в открытии сегодняшней сессии (осенняя сессия ПАСЕ открывается в понедельник - ред.), провести встречу с французским госсекретарём (Амели де -ред.) Моншален, после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях", - добавил депутат.
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
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