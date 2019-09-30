Президентский комитет ПАСЕ посетит Киев для консультаций, сообщили в Раде

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президентский комитет ПАСЕ в ближайшее время приедет в Киев для консультаций с Украиной, заявил член украинской делегации, депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее.

"По предложению группы Европейской народной партии и группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете (ПК) ПАСЕ (в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - написал Гончаренко на странице в Facebook.

Также он сообщил, что несколько членов украинской делегации в ПАСЕ приехали на Ассамблею для неформальной работы. "Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы, не принимать участие в открытии сегодняшней сессии (осенняя сессия ПАСЕ открывается в понедельник - ред.), провести встречу с французским госсекретарём (Амели де -ред.) Моншален, после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях", - добавил депутат.