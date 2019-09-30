Акционеры ТГК-1 одобрили назначение ГЭХа единоличным исполнительным органом

"Передать с 30 сентября 2019 года (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-1" управляющей организации. Определить с 30 сентября 2019 года (включительно) управляющей организацией ПАО "ТГК-1" общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг", - указывается в сообщении.

"Газпром энергохолдинг" выступает единоличным исполнительным органом и для остальных своих основных производственных электроэнергетических активов. Полномочия единоличного исполнительного органа "Мосэнерго" и МОЭК были переданы ГЭХу по решениям на собраниях акционеров компаний в 2015 году, а ОГК-2 — по решению акционеров в 2018 году. Компания поясняла, что это позволило повысить эффективность управления.