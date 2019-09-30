Акционеры ТГК-1 одобрили назначение ГЭХа единоличным исполнительным органом

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Акционеры ТГК-1 одобрили передачу полномочий единоличного исполнительного органа "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), следует из материалов энергокомпании.
"Передать с 30 сентября 2019 года (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-1" управляющей организации. Определить с 30 сентября 2019 года (включительно) управляющей организацией ПАО "ТГК-1" общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг", - указывается в сообщении.
Летом совет директоров ТГК-1 вынес соответствующую рекомендацию о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
"Газпром энергохолдинг" выступает единоличным исполнительным органом и для остальных своих основных производственных электроэнергетических активов. Полномочия единоличного исполнительного органа "Мосэнерго" и МОЭК были переданы ГЭХу по решениям на собраниях акционеров компаний в 2015 году, а ОГК-2 — по решению акционеров в 2018 году. Компания поясняла, что это позволило повысить эффективность управления.
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ТГК-1 — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций компании по состоянию на 30 июня составляет — 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).