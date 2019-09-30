Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T11:48Z
https://ria.ru/20190930/1559269587.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/98/1559269829_0:266:2705:1788_1036x0_80_0_0_28a93fe2a5d4751aad55aa75b51055b8.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Акционеры ТГК-1 одобрили назначение ГЭХа единоличным исполнительным органом

11:48 30.09.2019
110
© Фото : ПАО «ТГК–1» / Dmitry PolynkovЭлектростанция ПАО "ТГК-1" в Санкт-Петербурге
Электростанция ПАО ТГК-1 в Санкт-Петербурге
© Фото : ПАО «ТГК–1» / Dmitry Polynkov
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Акционеры ТГК-1 одобрили передачу полномочий единоличного исполнительного органа "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), следует из материалов энергокомпании.
"Передать с 30 сентября 2019 года (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-1" управляющей организации. Определить с 30 сентября 2019 года (включительно) управляющей организацией ПАО "ТГК-1" общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг", - указывается в сообщении.
Летом совет директоров ТГК-1 вынес соответствующую рекомендацию о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
"Газпром энергохолдинг" выступает единоличным исполнительным органом и для остальных своих основных производственных электроэнергетических активов. Полномочия единоличного исполнительного органа "Мосэнерго" и МОЭК были переданы ГЭХу по решениям на собраниях акционеров компаний в 2015 году, а ОГК-2 — по решению акционеров в 2018 году. Компания поясняла, что это позволило повысить эффективность управления.
Подписание договора
18 сентября, 18:27Теплоснабжение
Полномочия гендиректора ТГК-1 будут прекращены с 29 сентября
ТГК-1 — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций компании по состоянию на 30 июня составляет — 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеТГК-1Россия
Рекомендуем
Добыча нефти
Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
РИА
Новости
Города России. Калуга
В Калуге открыли швейный комплекс "Мануфактуры Боско"
Молочная продукция
"Союзмолоко" предупредило о возможном росте себестоимости производства
Города России. Тюмень
Под Тюменью запустили первую очередь завода энергооборудования
Лента
новостей
Молоток судьи
Структура "Русала" отказалась от иска к "Юнипро" по Березовской ГРЭС
Монумент Астана-Байтерек в Астане, Казахстан
"Самрук-Казына" планирует провести IPO еще восьми компаний
Прилавок с молочной продукцией
СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции
Молоко
Россельхознадзор прокомментировал сообщения о росте цен на молочку
Российские рубли
Правительство оценило объем "серых" зарплат в России
Производство молочных продуктов
Минпромторг не видит причин для роста цен на молочную продукцию
Пробы воды
Компания Uros может внедрить в Татарстане системы контроля качества воды
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
"Аэроэкспресс" в начале октября отменит ряд рейсов в аэропорт "Шереметьево"
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Благовещенске более 70 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
Лента новостейМолния