Маргарита Симоньян поздравила "Интерфакс" с юбилеем

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян поздравила коллег из "Интерфакса" с 30-летием агентства.
"Дорогие друзья и коллеги! 30 лет назад вы стали передовым информационным агентством и мгновенно взлетели до звёзд, без ваших сообщений не обходился ни один выпуск новостей на телевидении. Все знали - слова "передаёт Интерфакс" означают, что это точно, эксклюзивно и быстрее всех. И сейчас вы остаётесь одним из ведущих источников информации для миллионов людей, и нам приятно и почетно с вами конкурировать. С Днём рождения!", – сказала Симоньян.
Весь коллектив РИА Новости также поздравляет своих коллег с праздником и желает дальнейших успехов.
Группа "Интерфакс" была создана как первое независимое информационное агентство. Сейчас в её составе – 36 компаний, отраслевые, региональные и международные подразделения. -0-