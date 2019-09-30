Маргарита Симоньян поздравила "Интерфакс" с юбилеем

"Дорогие друзья и коллеги! 30 лет назад вы стали передовым информационным агентством и мгновенно взлетели до звёзд, без ваших сообщений не обходился ни один выпуск новостей на телевидении. Все знали - слова "передаёт Интерфакс" означают, что это точно, эксклюзивно и быстрее всех. И сейчас вы остаётесь одним из ведущих источников информации для миллионов людей, и нам приятно и почетно с вами конкурировать. С Днём рождения!", – сказала Симоньян.