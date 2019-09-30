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РИА Новости

МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны

11:37 30.09.2019 (обновлено: 14:24 30.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосольство США в Москве
Посольство США в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посольство США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве не исключают ответных мер после визовых действий Вашингтона, но напоминают, что запустили процесс обмена ограничениями Соединенные Штаты.

"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, — вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", — подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Дипломат отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".
"Пока не получается. Видимо, приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие. Видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", — пояснил он.
Рябков не стал уточнять, каким может быть ответ — симметричным или нет. "Ведь это же не в отношении российских граждан осуществлена такая провокация, это демонстрация полного пренебрежения самой организации, которая находится в Нью-Йорке на территории США", — заключил он.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
28 сентября, 12:43РИА Новости
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Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам". В частности, в Нью-Йорк не смогли поехать глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и переводчики.
МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН, а руководитель ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. В интервью газете "Коммерсант" он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу любому участнику черного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
Он также пообещал "сюрприз" для США после решения Вашингтона по визам.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Вчера, 08:47Сказано в эфире
"Общаемся с США как с больным человеком". Мнение о поездке Лаврова в ООНВ МИД РФ объяснили решение Сергея Лаврова не отказываться от визита в Нью-Йорк. Как это связано с внутренней ситуацией в США, в эфире радио Sputnik предположил политолог Андрей Суздальцев.
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Генеральная Ассамблея ООННевыдача виз США делегатам из РоссииМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Шла вторая неделя выражения озабоченности и обещания "сюрпризных" ответных мер. Танец новый что-ли разучивают?
30 сентября, 11:49
Сергей Серый
36900118
А и действительно. Подождем ещё полгодика или более. По дипмиссиям в США до сих пор ждем. Ждуны?
30 сентября, 11:56
Сергей Серый
32220016
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