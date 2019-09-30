МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве не исключают ответных мер после визовых действий Вашингтона, но напоминают, что запустили процесс обмена ограничениями Соединенные Штаты.

"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, — вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", — подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Дипломат отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".

"Пока не получается. Видимо, приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие. Видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", — пояснил он.

Рябков не стал уточнять, каким может быть ответ — симметричным или нет. "Ведь это же не в отношении российских граждан осуществлена такая провокация, это демонстрация полного пренебрежения самой организации, которая находится в Нью-Йорке на территории США", — заключил он.

Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам". В частности, в Нью-Йорк не смогли поехать глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и переводчики.

МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН, а руководитель ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. В интервью газете " Коммерсант " он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу любому участнику черного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".