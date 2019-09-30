В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.

Приехавшие из России мать, ее 14-летняя дочь и 16-летний сын жили в Матаро (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) около года. Инцидент произошел, когда женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Тело девочки было обнаружено 16 июня друзьями семьи. У нее было перерезано горло. Брат девочки пропал и был объявлен в розыск.

Согласно изданию, правоохранители Германии уже передали молодого человека в Испанию сотрудникам прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Ранее представитель Высшего суда Каталонии заявлял РИА Новости, что розыск юноши "не имеет никакой криминальной составляющей" и его ищут по просьбе матери. Однако, по данным Vanguardia, в настоящий момент он является главным подозреваемым в убийстве сестры.