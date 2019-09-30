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РИА Новости
Теплоснабжение

Структура "Русала" отказалась от иска к "Юнипро" по Березовской ГРЭС

11:34 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Структура "Русала" отказалась от иска к "Юнипро" в споре по Березовской ГРЭС на 24 миллиона рублей, апелляционная инстанция прекратила производство по делу и отменила решение арбитража, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Истец решил воспользоваться своим правом... и отказаться от иска в полном объеме. Мы понимаем, что в случае отказа повторное обращение невозможно. Мы считаем, что наш отказ соответствует законам и не нарушает права третьих лиц, в связи с чем просим принять наш отказ от двух требований, отменить решение первой инстанции по настоящему делу и производство по настоящему делу прекратить", - заявил представитель "Русала" в суде.
Суд в апелляционной инстанции прекратил дело. "Юнипро" и другие ответчики по делу оспаривали решение арбитражного суда, который удовлетворил иск "Русала Новокузнецкий алюминиевый завод" на 24 миллиона рублей и постановил расторгнуть договор о предоставлении мощности (ДПМ) по Березовской ГРЭС.
"Суд постановил принять отказ от иска акционерного общества "Русал Новокузнецкий алюминиевый завод", решение арбитражного суда города Москвы... отменить, производство по делу прекратить", - заявила судья.
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В судах рассматриваются несколько исковых заявлений компаний "Русала" к "Юнипро" на общую сумму 385 миллионов рублей. Все они связаны с вынужденной приостановкой поставки мощности после аварии на Березовской ГРЭС (Красноярский край). Ранее по трем искам рассмотрения также переносились в связи с возможностью мирового урегулирования спора.
ДПМ, гарантирующие инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, в соответствии с российским законодательством обязаны заключать все потребители оптового рынка, в том числе "Русал". Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен.
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