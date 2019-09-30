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РИА Новости

Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом

11:30 30.09.2019
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© Depositphotos / AnzherТрасса "Колыма" из Якутска в Магадан
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
© Depositphotos / Anzher
Трасса "Колыма" из Якутска в Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 30 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магаданской области живут в суровых климатических условиях, в которых сложно вести здоровый образ жизни, заявил РИА Новости министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, комментируя аутсайдерство Колымы в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни.
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера. Так, на последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем – Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.
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"Как известно, здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, искоренение вредных привычек, позитивное восприятие жизни. В Магаданской области человеку совершенно объективно намного сложнее поддерживать здоровье, чем в центральных широтах и на юге, поскольку организму приходится длительное время противостоять суровым климатическим условиям", - сказал Чеканов.
Он пояснил, что в регионе ведется просветительская и агитационная деятельность по пропаганде здорового образа жизни. Власти также возлагают большие надежды на строительство новых бассейнов в поселке Палатка и Ола, спортивных универсальных площадок во всех городских округах.
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"В Магаданской области наблюдается тенденция к снижению в течение последних пяти лет заболеваемости хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами. В последние годы удалось достичь устойчивых положительных сдвигов в отдельных показателях заболеваемости населения алкоголизмом. Снижается первичная заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами в Магаданской области. Отсутствует первичная заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами среди несовершеннолетних. На 19% снижена первичная заболеваемость женщин алкоголизмом и алкогольными психозами", - добавил Чеканов.
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Дальний ВостокЗдоровье - ОбществоКамчатский крайМагаданская областьОбщество
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