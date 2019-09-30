Бюджетно, просто, интересно: мини-путешествия по России

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

Идеальный отпуск у каждого свой. Одни выбирают две недели на океанском побережье, другие — пешие прогулки по европейским улочкам. И в России есть немало мест, достойных внимания даже в межсезонье. Необязательно собирать большой чемодан — посмотреть удивительной красоты достопримечательности можно за 2-3 дня, а добраться до них просто даже на личном автомобиле.

Сплошные плюсы!

Если поездка за границу требует серьёзной подготовки, то с путешествиями внутри страны всё значительно проще:

- Никаких заграничных паспортов и виз. Разве что для пересечения границ Литвы на поезде или автомобиле, если вы направляетесь в Калининград.

- Разнообразие видов транспорта. Километры трассы за рулём, стук колёс поезда или долгие беседы в туристическом автобусе — вы сами выбираете, каким будет путь.

- Цены на билеты ниже. Российские авиакомпании зачастую предлагают скидки на внутренние рейсы. Вполне приемлемые цены на билеты могут найти и любители путешествий на поезде. Если вы умеете планировать заранее, покупайте билеты задолго до поездки: так можно найти нужный рейс или маршрут по довольно низкой цене.

- Бесплатная медицинская помощь. Зарубежное здравоохранение — дело тонкое. И притом недешёвое. В России всё иначе: достаточно страхового медицинского полиса, чтобы получить квалифицированную помощь в любом городе. Не стоит забывать и о доступности аптек: языковой барьер и особенности местного законодательства не помешают при необходимости найти нужное лекарство.

- Море впечатлений! Морское побережье, горные хребты, шумные улицы, памятники архитектуры — исследуйте всё многообразие природы и памятники истории России.

Москва

Хватит смотреть на столицу по телевизору — пора посетить ее. Чем не повод разнообразить свой Instagram селфи на фоне Кремля и огнями ночного Арбата?

Внесите в чек-лист:

- прогуляться по Красной площади и послушать бой курантов;

- cпуститься в метро и сделать круг по радиальной линии;

- увидеть город со смотровой площадки "Москва-Сити".

Санкт-Петербург

Медный всадник, Дворцовый мост, Невский проспект — уже этих названий достаточно, чтобы решиться на покупку билета. Пара дней, и вы влюбитесь навсегда в город набережных и мостов.

Приготовьтесь:

- пройти по Невскому проспекту от начала и до конца;

- увидеть, как разводят Дворцовый мост;

- провести вечер в шумных заведениях на улице Рубинштейна – "главной ресторанной улице" северной столицы.

Алтай

Невероятной красоты природа и тишина гор. Главное, о чём стоит подумать заранее, — правильная экипировка. Комфорт ног на сложных маршрутах обеспечат женские или мужские ботинки PUMA

Не упустите возможность:

- отправиться на водную прогулку по Телецкому озеру;

- подняться по канатной дороге на гору Церковку;

- сделать оригинальный снимок в марсианских пейзажах — цветных горах Кызыл-Чина.

© Фото : PUMA Ботинки PUMA © Фото : PUMA Ботинки PUMA

Карелия

Древняя история, самобытная культура и совершенно необыкновенная атмосфера. Такое разнообразие цветов, фактур и рельефов не передаст ни один телевизор.

Запланируйте:

- посетить Мраморный каньон, красивейшее место русского Севера;

- разгадать тайны величественного Валаамского архипелага;

- встретить закат на побережье озёр Ладога и Онега.

Калининград

Если шенгенскую визу открыть нет времени, а прогуляться по европейскому городу хочется, отправляйтесь в Калининград.

Найдите время:

- проникнуться духом тевтонского замка, а ныне действующего отеля Нессельбек;

- послушать органный концерт в Кафедральном соборе на острове Канта;

- провести вечер, любуясь средневековым антуражем Рыбной деревни.

Сочи

Пока вся страна встречает осень, на Черноморском побережье ещё можно купаться, строить песчаные замки и есть мороженое. Поездка в Сочи — отсроченный финальный аккорд вашего лета.

Отправьтесь:

- полюбоваться поющим фонтаном в Олимпийском парке;

- провести день на горном курорте "Роза Хутор";

- покормить чаек с пирса Морского вокзала Сочи.