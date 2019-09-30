Помощник Зеленского сообщил о подготовке визита президента в США

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о подготовке официального визита главы государства в США.

Зеленский 25 сентября провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество двух стран. Ранее Трамп планировал провести встречу с Зеленским в Варшаве, однако позднее он отменил свой визит в Польшу.

"На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", — заявил Ермак в интервью в эфире телеканала "1+1". При этом, Ермак не назвал дату визита.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Киев и Вашингтон согласовывают дату визита Зеленского в США, она станет известна в ближайшее время. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, основной темой встречи президентов Украины и США будет сфера безопасности. Сам Зеленский заявил, что его встреча с Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.