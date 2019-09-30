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РИА Новости

Помощник Зеленского сообщил о подготовке визита президента в США

11:30 30.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о подготовке официального визита главы государства в США.
Зеленский 25 сентября провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество двух стран. Ранее Трамп планировал провести встречу с Зеленским в Варшаве, однако позднее он отменил свой визит в Польшу.
"На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", — заявил Ермак в интервью в эфире телеканала "1+1". При этом, Ермак не назвал дату визита.
Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Киев и Вашингтон согласовывают дату визита Зеленского в США, она станет известна в ближайшее время. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, основной темой встречи президентов Украины и США будет сфера безопасности. Сам Зеленский заявил, что его встреча с Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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Белый дом ранее опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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