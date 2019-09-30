Росздравнадзор разберется в ситуации с небезопасным препаратом от язвы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Росздравнадзор в связи с получением информации об опасности субстанции ранитидин гидрохлорид, на основе которой производят лекарство от язвенной болезни желудка, просит производителей и импортеров до 2 октября предоставить информацию о принятых решениях в отношении препаратов, следует из информационного письма, опубликованного на сайте ведомства.

Ранее агентство Sputnik сообщило, что в Литве запретили продажу лекарств, содержащих активное вещество ранитидина гидрохлорид, решение было принято из-за наличия в нем примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который является канцерогеном, влияющим на печень. Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. На фоне этого лекарство отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.

"Росздравнадзор предписывает производителям лекарственных средств, выпускающим лекарственные препараты с использованием субстанции "ранитидина гидрохлорид" производства компании "Сарака Лабораториз Лимитид" (Индия), и организациям-импортерам лекарственным препаратов, выпущенных с использованием указанной субстанции, в срок до 02.10.2019 предоставить информацию о принятых решениях в отношении указанной фармацевтической субстанции и лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенные из нее", - говорится в документе.

Ранитидин - это лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком (без рецепта) и в профилактике и лечении язв (по рецепту).