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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Двое детей остаются в больнице после отравления в православной гимназии

11:26 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкИркутская городская клиническая больница № 3
Иркутская городская клиническая больница № 3
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Двое детей остаются в больнице после пищевого отравления в православной гимназии Иркутска, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
От отравления в Иркутске 24 сентября пострадали 24 учащихся женской православной гимназии, из них 11 были госпитализированы, сообщал ранее региональный минздрав.
"В больнице остаются двое детей, остальных выписали. Девочек, возможно, сегодня тоже выпишут", - сообщил собеседник агентства.
Следователями СКР совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по факту отравления проводятся проверочные мероприятия. На текущий момент установлено, что пищевая токсикоинфекция была вызвана комплексом причин: нарушением правил хранения продуктов, дезинфекционного режима, технологии приготовления блюд. Администрации гимназии выдано предписание об устранении нарушений. В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по организации питания детей, составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд.
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Религия и мировоззрениеСКРНовости - Религия и мировоззрениеРоспотребнадзорИркутскрелигияПроисшествия
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