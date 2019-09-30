Двое детей остаются в больнице после отравления в православной гимназии

От отравления в Иркутске 24 сентября пострадали 24 учащихся женской православной гимназии, из них 11 были госпитализированы, сообщал ранее региональный минздрав.

Следователями СКР совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по факту отравления проводятся проверочные мероприятия. На текущий момент установлено, что пищевая токсикоинфекция была вызвана комплексом причин: нарушением правил хранения продуктов, дезинфекционного режима, технологии приготовления блюд. Администрации гимназии выдано предписание об устранении нарушений. В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по организации питания детей, составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд.