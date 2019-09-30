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РИА Новости

Прокуратура попросила назначить Устинову условный срок

11:19 30.09.2019 (обновлено: 12:10 30.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов в Мосгорсуде
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура в понедельник попросила Мосгорсуд поменять наказание для актера Павла Устинова с реального срока на условный, потерпевший омоновец согласен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я уверена, что можно добиться справедливости по данному делу и без реального наказания для Павла Геннадьевича. Я прошу изменить приговор и наказание считать условным с испытательным сроком четыре года", - сказала прокурор.
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Омоновец Александр Лягин, получивший вывих плеча в ходе задержания актера, поддержал эту точку зрения.
Сам Устинов попросил об оправдании. Актер заявил, что его задержали не на несанкционированной акции, а когда он "просто стоял" у метро с телефоном в руках.
"Я ничего не скандировал, я просто стоял, хотел позвонить другу, и в этот момент на меня напали. Я по природе спокойный, мирный человек", - сказал Устинов в последнем слове.
При этом подсудимый заявил, что он "не хочет крови" и не желает, чтобы самих омоновцев, участвовавших в его задержании, наказывали за превышение полномочий. Хотя речь об этом не идет, прокуратура не оспаривает факт применения насилия к представителю власти.
По итогам первого процесса Устинов получил 3,5 года колонии, но после того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным.
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3411141
Обсудить 3
Павел УстиновМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
За что срок, пускай даже условный? С таким успехом можно всем сразу условный срок прописать через конституцию.
30 сентября, 11:45
ИРИван Русский
1600003
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