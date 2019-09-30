Прокуратура попросила назначить Устинову условный срок

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура в понедельник попросила Мосгорсуд поменять наказание для актера Павла Устинова с реального срока на условный, потерпевший омоновец согласен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я уверена, что можно добиться справедливости по данному делу и без реального наказания для Павла Геннадьевича. Я прошу изменить приговор и наказание считать условным с испытательным сроком четыре года", - сказала прокурор.

Омоновец Александр Лягин, получивший вывих плеча в ходе задержания актера, поддержал эту точку зрения.

Сам Устинов попросил об оправдании. Актер заявил, что его задержали не на несанкционированной акции, а когда он "просто стоял" у метро с телефоном в руках.

"Я ничего не скандировал, я просто стоял, хотел позвонить другу, и в этот момент на меня напали. Я по природе спокойный, мирный человек", - сказал Устинов в последнем слове.

При этом подсудимый заявил, что он "не хочет крови" и не желает, чтобы самих омоновцев, участвовавших в его задержании, наказывали за превышение полномочий. Хотя речь об этом не идет, прокуратура не оспаривает факт применения насилия к представителю власти.