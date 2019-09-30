Эксперт заявил, что Россия может стать мостом между Востоком и Западом

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Россия могла бы стать мостом между Востоком и Западом, третьей силой для стран, которые пытаются найти своё место между США и Китаем, заявил директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан.
"Я скептически отношусь к разделению Востока и Запада. Неправильно говорить о разделении ... Россия могла бы служить мостом между Востоком и Западом ... Во многих странах помимо Евросоюза есть уважение к России. Индия и другие страны хотят, чтобы Россия выступала миротворцем, чтобы выступала как третья сила, которая бы давала пространство другим странам, которые пытаются найти своё место между США и Китаем. Независимую роль России в Тихоокеанском регионе не так уж сложно было бы создать", - сказал Си Раджа Мохан на открытии ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".
По его словам, необходимо выработать соглашение между крупными державами Востока и Запада, новый миропорядок, который примирил бы их интересы. Как отметил эксперт, это является вполне возможной задачей.
XVI Ежегодное заседание клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Большая часть сессий посвящена вопросам развития и взаимодействия с Востоком в широком смысле этого слова: от Ближнего Востока до Восточной Азии.