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РИА Новости

Эксперт заявил, что Россия может стать мостом между Востоком и Западом

11:16 30.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Россия могла бы стать мостом между Востоком и Западом, третьей силой для стран, которые пытаются найти своё место между США и Китаем, заявил директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»
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Ежегодные заседания дискуссионного клуба "Валдай"
"Я скептически отношусь к разделению Востока и Запада. Неправильно говорить о разделении ... Россия могла бы служить мостом между Востоком и Западом ... Во многих странах помимо Евросоюза есть уважение к России. Индия и другие страны хотят, чтобы Россия выступала миротворцем, чтобы выступала как третья сила, которая бы давала пространство другим странам, которые пытаются найти своё место между США и Китаем. Независимую роль России в Тихоокеанском регионе не так уж сложно было бы создать", - сказал Си Раджа Мохан на открытии ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".
По его словам, необходимо выработать соглашение между крупными державами Востока и Запада, новый миропорядок, который примирил бы их интересы. Как отметил эксперт, это является вполне возможной задачей.
XVI Ежегодное заседание клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Большая часть сессий посвящена вопросам развития и взаимодействия с Востоком в широком смысле этого слова: от Ближнего Востока до Восточной Азии.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"КитайВалдайРоссияСША
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