Фильм "К звездам" возглавил прокат в России по итогам выходных

Одна из самых ожидаемых премьер этого месяца рассказывает историю об астронавте Рое МакБрайде, который отправляется к дальним границам Солнечной системы, чтобы найти пропавшего двадцать лет назад отца и разгадать тайну, угрожающую жизни на нашей планете. Главные роли в картине исполнили Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "Однажды... в Голливуде"), Томми Ли Джонс ("Люди в черном", "Старикам тут не место"), Рут Негга ("Завтрак на Плутоне", "Варкрафт") и другие.