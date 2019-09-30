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РИА Новости
Культура

Фильм "К звездам" возглавил прокат в России по итогам выходных

12:09 30.09.2019
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© 20th Century Fox Film Corporation, 2019Кадр из трейлера фильма "К звёздам"
Кадр из трейлера фильма К звёздам
© 20th Century Fox Film Corporation, 2019
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Фантастический триллер Джеймса Грэя "К звездам" с Брэдом Питтом в главной роли возглавил российский прокат в выходные, собрав 204,9 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Одна из самых ожидаемых премьер этого месяца рассказывает историю об астронавте Рое МакБрайде, который отправляется к дальним границам Солнечной системы, чтобы найти пропавшего двадцать лет назад отца и разгадать тайну, угрожающую жизни на нашей планете. Главные роли в картине исполнили Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "Однажды... в Голливуде"), Томми Ли Джонс ("Люди в черном", "Старикам тут не место"), Рут Негга ("Завтрак на Плутоне", "Варкрафт") и другие.
Второе место занял российский криминальный боевик "Герой", который заработал за первый уикенд 95,1 миллиона рублей. В главных ролях — Александр Петров ("Полицейский с Рублевки", "Метод"), Владимир Машков ("Вор", "Экипаж") и Светлана Ходченкова ("Удиви меня", "Метро").
На третью строку рейтинга сместился лидер прошлой недели — российско-китайский приключенческий фильм "Тайна печати дракона", заработавший за выходные более 78 миллионов рублей, за две недели проката картина собрала 312,1 миллиона рублей.
Американский хоррор Андреса Мускетти "Оно-2" продолжает собирать аудиторию у больших экранов, заняв четвертую строчку рейтинга. Фильм за выходные заработал 33,3 миллиона рублей.
Кадр из фильма Герой
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