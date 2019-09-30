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РИА Новости
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Подкаст "Страхи/Ошибки": правила жизни во время стресса

12:00 30.09.2019
1576
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": правила жизни во время стресса
Вчера, 12:00
Стресс стал привычным состоянием для жителей больших городов. Недосыпы, многозадачность, дедлайны – организм работает на износ. Чем успешнее, тем больше стресса. При этом стресс "от хорошего" воздействует на организм и психику так же, как негативный. Как получать из стресса ресурс, но снижать вред? Разбираем ошибки и заблуждения.
Это шестой эпизод подкаста "Страхи/Ошибки". Сегодня мы разбираем ошибки проживания стресса и говорим о том, нужно ли вообще стресса бояться. При сильном или продолжительном стрессе все процессы в организме начинают работать по-другому. Стресс медленно убивает не только тело, но и вызывает депрессию, провоцирует зависимости. Однако стресс – это не всегда зло, иногда именно он помогает нам почувствовать вкус жизни.
Как отличить полезный и вредный стресс? В чём разница? Что происходит в организме под действием стресса? Почему жизнь без него невозможна?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираем ошибки переживания стресса и учимся правильно работать с этим непростым состоянием.
01:00 почему стресс – это хорошо
01:30 как стресс влияет на организм
04:30 какие ошибки мы делаем, переживая внезапный стресс
07:40 хронический стресс: мода или реальная проблема
09:00 как понять, что живёшь в состоянии хронического стресса
09:30 к каким последствиям может привести хронический стресс
11:20 как бороться с хроническим стрессом
17:30 почему жить без стресса не будет полноценной
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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