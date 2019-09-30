МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США

ТЕГЕРАН, 30 сен – РИА Новости. Тегеран надеется, что войны на Ближнем Востоке, где в последнее время обостряется ситуация, не будет, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя слова иранского посла в Багдаде об ударе по войскам США в Ираке.

США по запросу иракских властей проводят на территории страны операцию против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджиди ранее пригрозил ударом по американским войскам в случае угроз Ирану, в том числе на территории Ирака, министерство обороны арабской страны в ответ заявило о неприятии таких угроз.

Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов.

"Надеемся, что войны в регионе не будет", - сказал Мусави в ходе брифинга. В этой связи он отметил, что Тегеран считает важным безопасность и территориальную целостность Ирака.