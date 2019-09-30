Пекин опроверг обвинения в том, что сын Байдена получал деньги из Китая

ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан опроверг обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден получал денежные средства из Китая.

"Все эти обвинения полностью ложные", - заявил дипломат на брифинге в понедельник.

Президент США Дональд Трамп обвинил Хантера Байдена, сына своего соперника по выборам Джо Байдена, в получении от Китая денежных средств в размере 1,5 миллиарда долларов.