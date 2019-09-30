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РИА Новости

Пекин опроверг обвинения в том, что сын Байдена получал деньги из Китая

11:13 30.09.2019
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© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан опроверг обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден получал денежные средства из Китая.
"Все эти обвинения полностью ложные", - заявил дипломат на брифинге в понедельник.
Президент США Дональд Трамп обвинил Хантера Байдена, сына своего соперника по выборам Джо Байдена, в получении от Китая денежных средств в размере 1,5 миллиарда долларов.
Ранее демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Хантер БайденДональд ТрампКитайСШАВ мире
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