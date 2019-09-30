В Раде заявили, что от Украины в ПАСЕ приехали четыре человека

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Четыре депутата Верховной рады Украины прибыли на осеннюю сессию ПАСЕ, от участия в которой ранее отказалась новая украинская делегация.

"Сейчас находится в Страсбурге 4 депутата Верховной рады Украины, включая меня", - заявил в понедельник журналистам депутат Алексей Гончаренко.

В Страсбурге в понедельник начинается осенняя сессия ПАСЕ. Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее.

Как ранее заявлял Гончаренко, Украина на два месяца может потерять возможность участвовать в работе ПАСЕ, если Рада до понедельника не отправит на утверждение состав новой делегации.