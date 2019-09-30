Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T11:12Z
https://ria.ru/20190930/1559268460.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155607/99/1556079923_0:377:2970:2048_1036x0_80_0_0_e3384be534d48bb1c1861d41a507b3ec.jpg
РИА Новости

В Раде заявили, что от Украины в ПАСЕ приехали четыре человека

11:12 30.09.2019
433
© РИА Новости / Доминик БутенЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Четыре депутата Верховной рады Украины прибыли на осеннюю сессию ПАСЕ, от участия в которой ранее отказалась новая украинская делегация.
"Сейчас находится в Страсбурге 4 депутата Верховной рады Украины, включая меня", - заявил в понедельник журналистам депутат Алексей Гончаренко.
Здание Совета Европы
23 сентября, 17:44РИА Новости
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
В Страсбурге в понедельник начинается осенняя сессия ПАСЕ. Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее.
Как ранее заявлял Гончаренко, Украина на два месяца может потерять возможность участвовать в работе ПАСЕ, если Рада до понедельника не отправит на утверждение состав новой делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
1200001
Обсудить 0
Алексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Помощник Зеленского сообщил о подготовке визита президента в США
РИА
Новости
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Хантер Байден
Пекин опроверг обвинения в том, что сын Байдена получал деньги из Китая
Киев
Президентский комитет ПАСЕ посетит Киев для консультаций, сообщили в Раде
Лента
новостей
Флаги у Киевской городской администрации
ДНР призвала Украину перестать придумывать отговорки по "Минску-2"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали возможную причину публикации разговора Трампа и Зеленского
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье во время летней сессии
Председатель ПАСЕ рассчитывает на открытый диалог с Россией по Украине
Здание Совета Европы
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Правительство Украины намерено подписать новую программу с МВФ в декабре
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил слова главы украинской делегации в ПАСЕ по диалогу с Россией
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Спуск на воду малого ракетного корабля Ингушетия в Казани
В Черном море начались испытания судна-носителя ракет "Калибр" "Ингушетия"
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Депутаты из Литвы решили бойкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
Лента новостейМолния