Польша может отказаться от использования угля в энергетике к 2050 году

ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Польша может полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2050 году, считает министр окружающей среды республики Хенрык Ковальчик.
В настоящее время около 80% польских энергогенерирующих мощностей работают на угле. За это Польша постоянно подвергается критике со стороны европейских структур и экологических организаций.
"Очевидно, что мы должны отходить от него (от использования угля – ред.). Нужно, однако, делать это разумно и постепенно, расширяя другие источники энергии, в том числе, а это вызывает определенные споры, и ядерную энергетику", - заявил Ковальчик в интервью изданию "Wprost". "Не знаю, как экологи, но я не вижу другого выхода", - высказал он свое мнение о необходимости строительства в Польше АЭС.
Отвечая на вопрос, когда Польша сможет полностью отказаться от использования угля, министр заявил, что "примерно к 2050 году, но это мой взгляд, а не твердая декларация".
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