Польша может отказаться от использования угля в энергетике к 2050 году

В настоящее время около 80% польских энергогенерирующих мощностей работают на угле. За это Польша постоянно подвергается критике со стороны европейских структур и экологических организаций.

"Очевидно, что мы должны отходить от него (от использования угля – ред.). Нужно, однако, делать это разумно и постепенно, расширяя другие источники энергии, в том числе, а это вызывает определенные споры, и ядерную энергетику", - заявил Ковальчик в интервью изданию "Wprost". "Не знаю, как экологи, но я не вижу другого выхода", - высказал он свое мнение о необходимости строительства в Польше АЭС.