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РИА Новости

Польша может отказаться от использования угля в энергетике к 2050 году

11:11 30.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУголь
Уголь
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Уголь. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Польша может полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2050 году, считает министр окружающей среды республики Хенрык Ковальчик.
В настоящее время около 80% польских энергогенерирующих мощностей работают на угле. За это Польша постоянно подвергается критике со стороны европейских структур и экологических организаций.
"Очевидно, что мы должны отходить от него (от использования угля – ред.). Нужно, однако, делать это разумно и постепенно, расширяя другие источники энергии, в том числе, а это вызывает определенные споры, и ядерную энергетику", - заявил Ковальчик в интервью изданию "Wprost". "Не знаю, как экологи, но я не вижу другого выхода", - высказал он свое мнение о необходимости строительства в Польше АЭС.
Отвечая на вопрос, когда Польша сможет полностью отказаться от использования угля, министр заявил, что "примерно к 2050 году, но это мой взгляд, а не твердая декларация".
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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