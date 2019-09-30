Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T11:10Z
https://ria.ru/20190930/1559268393.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_68d4463dd434cbd92479d05b53c9a51b.jpg
РИА Новости

В Москве изъяли свыше 25 килограмм украденного якутского золота

11:10 30.09.2019
1159
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители в Москве изъяли свыше 25 килограмм украденного в Якутии золота на 100 миллионов рублей, задержаны четверо подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. После чего в кустарных лабораториях химическим путем доводили золото до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий.
Бриллиант Великолепный розовый на показе бриллиантов компании Алроса
3 июля, 03:00Акценты
Не все то золото, что блестит, или Приключения алмаза в РоссииМного или мало – 105 миллиграммов, зависит от того, что мы взвешиваем. Если это вес природного алмаза ювелирного качества, то вполне достаточно, чтобы порадоваться находке. 3 июля 1829 года в России был найден первый алмаз.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей", - сказала официальный представитель ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов". Как уточнила Волк, задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу.
Шахтер у анкероустановочной машины в шахте Кальинская
25 августа, 08:00РИА Новости
"Организм убивается!" Почему шахтеры недовольны зарплатой и чего боятся
1533010
Обсудить 1
МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Канске молодые люди пытались отбить у полицейских машину их пьяного друга
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Перми после исчезновения 15-летней девочки возбудили дело
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Саратовский депутат погиб в ДТП
Спуск на воду малого ракетного корабля Ингушетия в Казани
В Черном море начались испытания судна-носителя ракет "Калибр" "Ингушетия"
Лента
новостей
Флаги у Киевской городской администрации
ДНР призвала Украину перестать придумывать отговорки по "Минску-2"
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Полиция
СМИ: в Москве гастарбайтер изнасиловал женщину и ее семилетнего сына
Задержание
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
Кирилл Потапов с волком
Бизнесмен из Екатеринбурга приручил волков и стал звездой инстаграма
Сотрудники рыбнадзора во время рейда
Суд назначил штраф курганскому депутату, который оскорбил инспектора
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Росгвардеец объяснил причину задержания Устинова
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
Лента новостейМолния