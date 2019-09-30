В Москве изъяли свыше 25 килограмм украденного якутского золота

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители в Москве изъяли свыше 25 килограмм украденного в Якутии золота на 100 миллионов рублей, задержаны четверо подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. После чего в кустарных лабораториях химическим путем доводили золото до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий.
3 июля, 03:00АкцентыНе все то золото, что блестит, или Приключения алмаза в РоссииМного или мало – 105 миллиграммов, зависит от того, что мы взвешиваем. Если это вес природного алмаза ювелирного качества, то вполне достаточно, чтобы порадоваться находке. 3 июля 1829 года в России был найден первый алмаз.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей", - сказала официальный представитель ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов". Как уточнила Волк, задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу.