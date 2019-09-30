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РИА Новости

Россиян предупредили о рассылке фейковых сообщений о пособиях

11:09 30.09.2019
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© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Информация о "выводе денежного пособия" в размере 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах, является недостоверной, министерство не рассылает сообщения гражданам, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Согласно сообщению министерства, через мессенджеры неизвестные от имени Минтруда России рассылают объявление, которое сообщает о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
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"Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook)", - говорится в сообщении.
В министерстве порекомендовали россиянам быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах. "Рассылки сообщений гражданам Минтруд России не осуществляет", - добавили в ведомстве.
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Министерство труда и социальной защиты БелоруссииРоссияОбщество
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