Россиян предупредили о рассылке фейковых сообщений о пособиях

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Информация о "выводе денежного пособия" в размере 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах, является недостоверной, министерство не рассылает сообщения гражданам, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Согласно сообщению министерства, через мессенджеры неизвестные от имени Минтруда России рассылают объявление, которое сообщает о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.

"Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook)", - говорится в сообщении.