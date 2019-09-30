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РИА Новости
Новое оружие России

В Черном море начались испытания судна-носителя ракет "Калибр" "Ингушетия"

11:09 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" в Казани
Спуск на воду малого ракетного корабля Ингушетия в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия" приступил к испытаниям в Чёрном море, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний. Для экипажа корабля это первый после постройки и спуска на воду выход в самостоятельное плавание", - сказал он.
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Рулёв пояснил, что в ходе испытаний экипаж "Ингушетии" проверит надёжность энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения.
МРК "Ингушетия" - восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенной для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" — охрана и защита экономической зоны государства.
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