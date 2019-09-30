В Черном море начались испытания судна-носителя ракет "Калибр" "Ингушетия"

Спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" в Казани. Архивное фото

Спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" в Казани

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия" приступил к испытаниям в Чёрном море, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

"Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний. Для экипажа корабля это первый после постройки и спуска на воду выход в самостоятельное плавание", - сказал он.

Рулёв пояснил, что в ходе испытаний экипаж "Ингушетии" проверит надёжность энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения.