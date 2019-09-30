В опеке объяснили, почему у многодетной матери под Челябинском изъяли детей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен — РИА Новости. В пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области прокомментировали ситуацию с изъятием пятерых детей из семьи Нины Пугачевой, которая проживает в Октябрьском районе области.

Ранее на некоторых телеканалах вышли сюжеты о том, что чиновники забрали детей у многодетной матери, попавшей в больницу. По данным журналистов, за детьми присматривал гражданский муж женщины. Также сообщалось о конфликте с местной администрацией по поводу выделения семье нового жилья. Глава СК Александр Бастрыкин поручил местным следователям разобраться в ситуации.

Как сообщили РИА Новости в Министерстве соцотношений, по решению межведомственной комиссии детей поместили в реабилитационный центр.

"Причиной этому послужило то, что их мать проходит стационарное лечение в Челябинске. Многодетная семья состоит на учете в органах соцзащиты. При очередном посещении семьи выяснилось, что дети находились без законного представителя", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети могут свободно общаться с матерью по телефону, они живут в двух комнатах реабилитационного центра под присмотром квалифицированных специалистов.

Как только мама вернется из больницы, детей сразу же возвратят домой, добавили в министерстве.

Эти данные РИА Новости подтвердила и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.