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РИА Новости

В опеке объяснили, почему у многодетной матери под Челябинском изъяли детей

11:07 30.09.2019 (обновлено: 12:42 30.09.2019)
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен — РИА Новости. В пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области прокомментировали ситуацию с изъятием пятерых детей из семьи Нины Пугачевой, которая проживает в Октябрьском районе области.
Ранее на некоторых телеканалах вышли сюжеты о том, что чиновники забрали детей у многодетной матери, попавшей в больницу. По данным журналистов, за детьми присматривал гражданский муж женщины. Также сообщалось о конфликте с местной администрацией по поводу выделения семье нового жилья. Глава СК Александр Бастрыкин поручил местным следователям разобраться в ситуации.
Как сообщили РИА Новости в Министерстве соцотношений, по решению межведомственной комиссии детей поместили в реабилитационный центр.
"Причиной этому послужило то, что их мать проходит стационарное лечение в Челябинске. Многодетная семья состоит на учете в органах соцзащиты. При очередном посещении семьи выяснилось, что дети находились без законного представителя", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дети могут свободно общаться с матерью по телефону, они живут в двух комнатах реабилитационного центра под присмотром квалифицированных специалистов.
Как только мама вернется из больницы, детей сразу же возвратят домой, добавили в министерстве.
Эти данные РИА Новости подтвердила и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.
Что касается улучшения жилищных условий, то этот вопрос не входит в компетенцию социальных служб, но по линии социальной защиты населения семья получит все возможные меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба Минсоцотношений.
Воспитанники детского дома
20 сентября, 09:33РИА Новости
Женщина в Оренбуржье, у которой забрали детей, может видеться с ними
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Следственный комитет РФРоссияЧелябинская областьОбщество
Популярные комментарии
В стране "Забота" о детях доведена до абсурда. В ситуациях, когда детям действительно нужна помощь, соц.службы почему-то абсолютно бессильны, а вот показушная формальная деятельность для галочки бьёт ключом. В данном случае не понравилось отсутствие законного представителя. В очередной раз сработал принцип "без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек". А может детям с этим "незаконным представителем", почему-то проживающим в доме с ними, лучше, чем в приюте, об этом никто из "озабоченных" чинуш даже не задумался.
30 сентября, 11:32
NFName Family
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