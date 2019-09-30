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РИА Новости

В январе-августе российские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 11,7%

11:05 30.09.2019 (обновлено: 12:00 30.09.2019)
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CC BY 2.0 / Liam McManus / Airbus A330-243Самолет Airbus A330-243
Самолет Airbus A330-243
CC BY 2.0 / Liam McManus / Airbus A330-243
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. Авиакомпании РФ в январе-августе увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, до 86,3 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.
Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных рейсах в январе-августе вырос на 17,9%, до 37 миллионов. На внутренних рейсах перевозки увеличились на 7,4%, почти до 50 миллионов человек.
Российские авиакомпании в августе увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до 14,4 миллиона человек.
Пассажиропоток авиакомпаний РФ на международных рейсах в августе вырос на 18,3%, до 6,3 миллиона человек, на внутренних - на 5,8%, до 8,1 миллиона.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-августе перевезла 25,1 миллиона человек, увеличив перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") увеличила перевозки на 46,7%, до 6,6 миллиона, "Россия" (также входит в группу "Аэрофлот") - на 4,7%, до 8,1 миллиона.
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Авиакомпания "Сибирь" (входит в S7) увеличила перевозки на 15,6%, почти до 9 миллионов человек. "Уральские авиалинии" - на 6,4%, до 6,4 миллиона пассажиров.
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