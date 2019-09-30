В Калуге открыли швейный комплекс "Мануфактуры Боско"

КАЛУГА, 30 сен – РИА Новости. Группа компаний Bosco Di Ciliegi открыла производственный комплекс "Мануфактуры Боско" в Калуге, объем инвестиций составил 2,3 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.

Торжественное открытие предприятия прошло 29 сентября в индустриальном парке "Калуга - Юг". В церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, губернатор региона Анатолий Артамонов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Сообщается, что предприятие площадью 16 тысяч квадратных метров с высоким уровнем автоматизированных технологических процессов планирует ежегодно производить более 3,6 миллиона трикотажных изделий и свыше 120 тысяч предметов верхней одежды. В их числе – футболки, спортивные костюмы, ветровки, куртки, пуховики. В планах фабрики также пошив формы для детских лагерей, включая флагманский проект – международный детский центр "Артек". Около 20% производимой продукции компания планирует реализовывать через собственную розничную сеть, сообщают власти.

"Финансовым партнером этого яркого и амбициозного проекта выступил Альфа-Банк. Общий объем инвестиций в проект составил 2,3 миллиарда рублей. Производство включает в себя экспериментальный цех, производственный корпус и учебный класс. Помимо основных рабочих сооружений здесь есть обширная библиотека, современная столовая, просторный актовый зал, фонтаны и зимний сад", - говорится в сообщении.

Открывая торжественную церемонию, Куснирович заявил, что на предприятии создано почти тысяча рабочих мест. В планах "Мануфактуры Боско", по его словам, - привлечение зарубежных брендов, для которых предприятие станет производственной площадкой.

"Компания Боско учит нас гордиться тем, что мы делаем в нашей стране. Открытие такого замечательного, большого, красивого предприятия – это новое слово в нашей экономике и в нашей культуре. Чем больше таких предприятий, тем лучше живут россияне", - цитирует правительство региона Голодец.