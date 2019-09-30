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РИА Новости
Калужская область

В Калуге открыли швейный комплекс "Мануфактуры Боско"

11:02 30.09.2019 (обновлено: 11:03 30.09.2019)
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Города России. Калуга. Архивное фото
КАЛУГА, 30 сен – РИА Новости. Группа компаний Bosco Di Ciliegi открыла производственный комплекс "Мануфактуры Боско" в Калуге, объем инвестиций составил 2,3 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
Торжественное открытие предприятия прошло 29 сентября в индустриальном парке "Калуга - Юг". В церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, губернатор региона Анатолий Артамонов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
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Сообщается, что предприятие площадью 16 тысяч квадратных метров с высоким уровнем автоматизированных технологических процессов планирует ежегодно производить более 3,6 миллиона трикотажных изделий и свыше 120 тысяч предметов верхней одежды. В их числе – футболки, спортивные костюмы, ветровки, куртки, пуховики. В планах фабрики также пошив формы для детских лагерей, включая флагманский проект – международный детский центр "Артек". Около 20% производимой продукции компания планирует реализовывать через собственную розничную сеть, сообщают власти.
"Финансовым партнером этого яркого и амбициозного проекта выступил Альфа-Банк. Общий объем инвестиций в проект составил 2,3 миллиарда рублей. Производство включает в себя экспериментальный цех, производственный корпус и учебный класс. Помимо основных рабочих сооружений здесь есть обширная библиотека, современная столовая, просторный актовый зал, фонтаны и зимний сад", - говорится в сообщении.
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Открывая торжественную церемонию, Куснирович заявил, что на предприятии создано почти тысяча рабочих мест. В планах "Мануфактуры Боско", по его словам, - привлечение зарубежных брендов, для которых предприятие станет производственной площадкой.
"Компания Боско учит нас гордиться тем, что мы делаем в нашей стране. Открытие такого замечательного, большого, красивого предприятия – это новое слово в нашей экономике и в нашей культуре. Чем больше таких предприятий, тем лучше живут россияне", - цитирует правительство региона Голодец.
Губернатор региона подчеркнул значимость проекта для региона. "Я очень рад, что вы построили эту фабрику у нас на Калужской земле. Но это только старт. Я думаю, что у нас впереди долгий путь плодотворного сотрудничества", - сказал Артамонов.
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Калужская областьОльга ГолодецВиктор ЕвтуховАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияАльфа-банкЭкономика
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