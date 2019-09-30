В Казани пожарные спасли четырех человек при пожаре в жилом доме

КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожарные спасли двух девочек и двух женщин при пожаре в жилом доме в Казани в ночь на понедельник, все четверо госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"Сообщение о пожаре по улице Кул Гали, 10, поступило 30 сентября в 01.14 на телефон "01". В 01.19 к месту прибыл дежурный караул ПСЧ-7… Происходило выделение дыма из окна на четвертом этаже, пожарные подразделения встретили жильцы дома, с их слов, происходит горение в коридоре, жильцы из вышерасположенных квартир эвакуировались самостоятельно", - говорится в сообщении.

Пожарные обнаружили плотное задымление в коридоре на четвертом этаже, очаг пожара находился в конце коридора. Из трёх квартир на четвёртом этаже были спасены четыре человека, которых вывели через задымленную зону с применением маски спасаемого, подключённой к дыхательному аппарату на сжатом воздухе.

По данным МЧС, в числе пострадавших девочки 2013 и 2015 годов рождения и женщины 1981 и 1991 годов рождения. Дети госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, взрослые – в горбольницы №7. Предварительный диагноз у всех "легкое отравление продуктами горения".

В 01.27 пожар был локализован на площади 3 квадратных метра, в 01.30 ликвидировано открытое горение. Горели вещи и мебель в коридоре, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Условием, способствовавшим развитию пожара, является позднее сообщение о пожаре.