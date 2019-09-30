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РИА Новости
Культура

Карди Би стала звездой Недели моды в Париже

11:07 30.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Matt SaylesКарди Би на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
Карди Би на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Рэпер и звезда "Стриптизерш" Карди Би всех покорила на Неделе моды в Париже, надев цветочный костюм, который скрывал ее лицо, сообщает THR.
Певица поделилась в инстаграме роликом, из которого становится понятно, что она действительно ничего не видит в этом наряде. Один из подписчиков написал, что только она могла "всех покорить на Неделе моды, не показав при этом ни дюйма своего тела".
Звезда позировала инкогнито около Эйфелевой башни. Ее костюм дополняли перчатки, шарф и маска на лице.
Создатель наряда Карди Би – британский дизайнер Ричард Куинн, который в прошлом году получил на Неделе моды в Лондоне официальную Награду королевы Елизаветы II.
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