На заводе в Красноярске ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение битума на территории асфальтобетонного завода в Красноярске ликвидировано на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожарные тушат горящий склад с битумом на улице Лесопильщиков на окраине Красноярска. Пожару был присвоен 1-й ранг, на тушении работали 32 человека, семь автоцистерн.