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РИА Новости

На заводе в Красноярске ликвидировали открытое горение

11:00 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение битума на территории асфальтобетонного завода в Красноярске ликвидировано на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожарные тушат горящий склад с битумом на улице Лесопильщиков на окраине Красноярска. Пожару был присвоен 1-й ранг, на тушении работали 32 человека, семь автоцистерн.
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"В 10.11 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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