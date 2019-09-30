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РИА Новости

Росгвардеец объяснил причину задержания Устинова

10:59 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Росгвардейцы решили задержать актера Павла Устинова в ходе несанкционированной акции в Москве, полагая, что он мог быть одним из координаторов шествия, заявил в понедельник омоновец Александр Лягин.
"Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом [в метро]. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном", - заявил в Мосгорсуде Лягин, получивший вывих плеча в ходе задержания актера.
Об этом омоновец рассказал после того, как в суде показали видео задержания актера, приобщенное к материалам дела. На записях видно, что молодой человек стоял возле метро и смотрел в свой смартфон, когда начали задерживать четверо сотрудников Росгвардии.
При этом Лягин подтвердил свою позицию, что он не стал бы наказывать Устинова реальным сроком заключения.
По итогам первого процесса Устинов получил 3,5 года колонии. Мосгорсуд оценивает "законность и обоснованность" этого приговора.
Участники согласованного митинга в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве
29 сентября, 17:46РИА Новости
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
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Павел УстиновРосгвардияМосковский городской судМосква
Популярные комментарии
А ещё было бы неплохо приобщить к делу статистику случайных появлений данного субъекта на несанкционированных митингах в качестве простого обывателя.
30 сентября, 11:36
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