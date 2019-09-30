Росгвардеец объяснил причину задержания Устинова

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Росгвардейцы решили задержать актера Павла Устинова в ходе несанкционированной акции в Москве, полагая, что он мог быть одним из координаторов шествия, заявил в понедельник омоновец Александр Лягин.

"Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом [в метро]. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном", - заявил в Мосгорсуде Лягин, получивший вывих плеча в ходе задержания актера.

Об этом омоновец рассказал после того, как в суде показали видео задержания актера, приобщенное к материалам дела. На записях видно, что молодой человек стоял возле метро и смотрел в свой смартфон, когда начали задерживать четверо сотрудников Росгвардии.

При этом Лягин подтвердил свою позицию, что он не стал бы наказывать Устинова реальным сроком заключения.