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РИА Новости

Полиция опровергла данные о гибели мужчины после аварии в доме в Воронеже

10:59 30.09.2019
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Полиция не связывает смерть скончавшегося после продолжительной болезни пожилого жильца многоэтажного дома в Воронеже, где били током батареи, с произошедшей аварией, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
В воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 по улице Хользунова были эвакуированы после того, как прибывшие на вызов специалисты управления по делам ГО и ЧС установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцов разместили в пункте временного обогрева, но во второй половине дня разрешили вернуться в квартиры.
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"Скончался мужчина 1941 года рождения после продолжительной болезни. Он никакого отношения к происшествию не имел. Пострадавших и погибших в результате коммунальной аварии нет", - сказала собеседница агентства.
По словам Куликовой, некоторые СМИ "начали увязывать" смерть лежачего жильца с происшествием, однако "это совершенно разные вещи"
Чтобы установить причину случившегося и разомкнуть электрическую цепь, было принято решение срезать батарею в квартире №80. Вечером электроснабжение дома было полностью восстановлено, однако, как отмечала мэрия, факт несанкционированного подключения отследить не удалось. Отключенный газ жильцам планируют вернуть в понедельник.
По версии управляющей компании "Мастер", на которую ссылается горадминстрация, электричество во внутридомовой системе отопления появилось в результате несанкционированного подключения и перегрузки.
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ГУМВДВоронежПроисшествия
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