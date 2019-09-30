Полиция опровергла данные о гибели мужчины после аварии в доме в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Полиция не связывает смерть скончавшегося после продолжительной болезни пожилого жильца многоэтажного дома в Воронеже, где били током батареи, с произошедшей аварией, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

В воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 по улице Хользунова были эвакуированы после того, как прибывшие на вызов специалисты управления по делам ГО и ЧС установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцов разместили в пункте временного обогрева, но во второй половине дня разрешили вернуться в квартиры.

"Скончался мужчина 1941 года рождения после продолжительной болезни. Он никакого отношения к происшествию не имел. Пострадавших и погибших в результате коммунальной аварии нет", - сказала собеседница агентства.

По словам Куликовой, некоторые СМИ "начали увязывать" смерть лежачего жильца с происшествием, однако "это совершенно разные вещи"

Чтобы установить причину случившегося и разомкнуть электрическую цепь, было принято решение срезать батарею в квартире №80. Вечером электроснабжение дома было полностью восстановлено, однако, как отмечала мэрия, факт несанкционированного подключения отследить не удалось. Отключенный газ жильцам планируют вернуть в понедельник.