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РИА Новости

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Королёве

10:56 30.09.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Королёве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
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"В 02.35 на улице Водопроводная загорелся двухэтажный восьмиквартирный деревянный жилой дом. В 05.40 пожар удалось локализовать на площади 280 квадратных метров. Обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в доме были зарегистрированы 20 человек, 10 из них были эвакуированы. К тушению пожара привлекались 42 человека и 13 единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.
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Московская областьКоролевПроисшествия
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