Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Королёве

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Королёве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.

"В 02.35 на улице Водопроводная загорелся двухэтажный восьмиквартирный деревянный жилой дом. В 05.40 пожар удалось локализовать на площади 280 квадратных метров. Обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в доме были зарегистрированы 20 человек, 10 из них были эвакуированы. К тушению пожара привлекались 42 человека и 13 единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.