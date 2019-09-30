Иудейский Новый год на Украине отметили более 30 тысяч паломников

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы. Архивное фото

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Более 30 тысяч паломников отпраздновали на Украине иудейский Новый год (Рош ха-Шан), сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября. Госслужба Украины по ЧС заявляла, что ожидает около 40 тысяч паломников.

"Более 30 тысяч паломников-хасидов из-за рубежа встречали 5780-й Новый год на Украине. С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд более 30 100 паломников", - говорится в сообщении погранслужбы.

В ведомстве отметили, что в воскресенье пограничники оформили на въезд в страну 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань на празднование Рош ха-Шана.

"Уже с завтрашнего дня верующие начнут возвращаться. Массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября. В пункты пропуска, через которые будут уезжать паломники, пограничники выделят дополнительный персонал и технические средства", - говорится в сообщении.