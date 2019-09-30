Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T10:55Z
https://ria.ru/20190930/1559267723.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152958/96/1529589647_0:0:2945:1658_1036x0_80_0_0_3d8e9a5281437a75c1320bfb6e940905.jpg
РИА Новости

Иудейский Новый год на Украине отметили более 30 тысяч паломников

10:55 30.09.2019
333
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Более 30 тысяч паломников отпраздновали на Украине иудейский Новый год (Рош ха-Шан), сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября. Госслужба Украины по ЧС заявляла, что ожидает около 40 тысяч паломников.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
18 декабря 2018, 08:00Религия и мировоззрение
Социологи предрекают "взрыв антисемитизма". Что будет в России
"Более 30 тысяч паломников-хасидов из-за рубежа встречали 5780-й Новый год на Украине. С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд более 30 100 паломников", - говорится в сообщении погранслужбы.
В ведомстве отметили, что в воскресенье пограничники оформили на въезд в страну 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань на празднование Рош ха-Шана.
"Уже с завтрашнего дня верующие начнут возвращаться. Массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября. В пункты пропуска, через которые будут уезжать паломники, пограничники выделят дополнительный персонал и технические средства", - говорится в сообщении.
Ранее в Умань был направлен отряд из более 550 полицейских со всей Украины и 20 сотрудников полиции из Израиля.
1421002
Обсудить 1
ИзраильУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид на Багдад
Ирак обвинил Израиль в причастности к атакам на военные базы
РИА
Новости
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Раде заявили, что от Украины в ПАСЕ приехали четыре человека
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Представитель МИД Ирана поздравил иудеев с еврейским Новым годом
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"
Спуск на воду малого ракетного корабля Ингушетия в Казани
В Черном море начались испытания судна-носителя ракет "Калибр" "Ингушетия"
Президент Украины Владимир Зеленский
Помощник Зеленского сообщил о подготовке визита президента в США
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Правительство Украины намерено подписать новую программу с МВФ в декабре
Наталья Маленко
Горсовет принял отставку главы администрации Симферополя
Надпись Я люблю Иерусалим на одной из улиц в Иерусалиме
В Израиле отметят наступление 5780 года по еврейскому календарю
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Росгвардеец объяснил причину задержания Устинова
Пассажирский самолет в небе
В Гоа вернулся самолет из-за возгорания в двигателе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
Лента новостейМолния