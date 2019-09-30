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РИА Новости

Состоялась пресс-конференция "Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами"

11:05 30.09.2019
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© РИА НовостиПресс-конференция на тему: "Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами: меры госконтроля в РФ" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция на тему: Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами: меры госконтроля в РФ в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости
МОСКВА, 30 сен - Национальный проект "Здоровье нации". В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 23 сентября состоялась пресс-конференция "Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами: меры госконтроля в Российской Федерации". По результатам обсуждения повестки дня все участники пришли к единому мнению о необходимости экстренного введения на территории РФ временных санитарных мер по ограничению ввоза, производства и реализации пальмового масла и другой пищевой продукции с глицидиловыми эфирами(GE).
В работе пресс-конференции приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Евгений Федоров, помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко, заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Салия Карымбаева, первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Виталий Зинченко, руководитель Комитета Объединения потребителей России Александр Бражко и тележурналист Аркадий Мамонтов.
Обсуждая вопрос нормирования уровня содержания GE в пальмовом масле, эксперты привели неоспоримые доказательства того, что глицидиловые эфиры являются главной причиной наиболее распространенных и агрессивных форм рака. Исследования Всемирной организации здравоохранения установили, что 37% онкологических заболеваний связаны с GE.
"Если мы завтра приведем в порядок нашу страну – откажемся от высоких концентраций глицидиловых эфиров и глицидола, то у нас заболеваемость раком может упасть на треть", – прокомментировал Дмитрий Еделев.
Тележурналист Аркадий Мамонтов представил результаты расследования, которые показали, что на территории Российской Федерации процессы производства и реализации пальмового масла с GE носят организованный характер. Были представлены протоколы исследований пальмового масла и заменителя молочного жира "Эколакт" в лаборатории Пражского химико-технологического университета, согласно которым содержание GE в представленных образцах превышает предельно допустимые показатели, установленные Решением ЕЭК, в 4 и 10 раз, соответственно.
Помощник Руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко отметил, что задача войти в число ведущих экспортеров пищевой продукции, которую поставил Президент Владимир Путин, невозможна в рамках действия сегодняшнего правового поля, допускающего производство продукции с глицидиловыми эфирами, которые запрещены в Европе. Он подчеркнул, что государственный контроль в сфере безопасности пищевой продукции является вопросом национальной безопасности, который определяет здоровье нации и здоровье нашей экономики.
Возможность введения временных санитарных мер на территории отдельного государства-члена ЕАЭС подтвердила представитель ЕЭК Салия Карымбаева, отметив, что любая страна имеет право вводить такие меры, исходя из национальных приоритетов в вопросах локализации причин заболеваемости и смертности населения от различных заболеваний.
Руководитель комитета Объединения потребителей России Александр Бражко отметил, что каждая партия пальмового масла, ввозимого на территорию Российской Федерации должна контролироваться уполномоченными государственными структурами на предмет содержания в нем глицидиловых эфиров и выразил готовность общественных объединений потребителей оказывать всяческое содействие в данном вопросе.
Завершая пресс-конференцию, Евгений Федоров заявил, что пищевая безопасность – это вопрос жизни и смерти нации. Отсутствие мер реагирования со стороны надзорных служб за оборотом технического пальмового масла с GE создает опасность жизненно важным интересам каждого гражданина и общества в целом, что меры государственного регулирования в сфере безопасности пищевой продукции и противодействия пищевому терроризму должны отвечать современным вызовам и требуют объединения усилий всех ветвей государственной власти и конструктивных структур гражданского общества.
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