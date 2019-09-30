Горсовет принял отставку главы администрации Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Депутаты Симферопольского городского совета удовлетворили заявление главы администрации Симферополя Натальи Маленко о досрочном сложении полномочий, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики горадминистрации Алла Горева.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те в свою очередь подали соответствующие заявления в свои советы.
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"Поступило заявление Натальи Федоровны (Маленко) о досрочном прекращении полномочий главы администрации Симферополя. Депутаты приняли ее отставку единогласно", - сказала Горева.
Полномочия главы администрации возложены на первого заместителя главы городской администрации Татьяну Свириденко. Конкурс на замещение должности главы администрации должен пройти в течение ближайшего месяца.
Маленко была назначена на должность главы администрации в декабре 2018 года.
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