Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T10:48Z
https://ria.ru/20190930/1559267477.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154800/78/1548007887_0:259:2284:1544_1036x0_80_0_0_328d4ea0958e230ef124a0854e038b75.jpg
РИА Новости

Горсовет принял отставку главы администрации Симферополя

10:48 30.09.2019
1018
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоНаталья Маленко
Наталья Маленко
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Наталья Маленко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Депутаты Симферопольского городского совета удовлетворили заявление главы администрации Симферополя Натальи Маленко о досрочном сложении полномочий, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики горадминистрации Алла Горева.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те в свою очередь подали соответствующие заявления в свои советы.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
25 сентября, 15:29РИА Новости
Аксенов приступил к формированию нового правительства Крыма
"Поступило заявление Натальи Федоровны (Маленко) о досрочном прекращении полномочий главы администрации Симферополя. Депутаты приняли ее отставку единогласно", - сказала Горева.
Полномочия главы администрации возложены на первого заместителя главы городской администрации Татьяну Свириденко. Конкурс на замещение должности главы администрации должен пройти в течение ближайшего месяца.
Маленко была назначена на должность главы администрации в декабре 2018 года.
Виды Симферополя
20 сентября, 14:27Единый день голосования
Правительство Крыма сложило свои полномочия
320000
Обсудить 0
Сергей Аксенов (политик)СимферопольПолитика
Рекомендуем
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова
РИА
Новости
ДТП в Симферополе. 29 сентября 2019
В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство
Дмитрий Медведев
Медведев назначил Цыганова замглавы Минвостокразвития
Лента
новостей
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Виктор Вовк
Медведев освободил Вовка от должности замглавы Росморречфлота
Слитки золота
В Москве изъяли свыше 25 килограмм украденного якутского золота
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Иудейский Новый год на Украине отметили более 30 тысяч паломников
Бату Хасиков
Глава Калмыкии прокомментировал ситуацию с сенатором от региона
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Перми после исчезновения 15-летней девочки возбудили дело
Озеро Рица в Абхазии
Россия продолжит помогать Абхазии в обеспечении безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
Лента новостейМолния