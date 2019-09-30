В Перми после исчезновения 15-летней девочки возбудили дело

ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Следователи Перми объявили в розыск 15-летнюю девочку, пропавшую два дня назад, по факту ее исчезновения возбужденного уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

По данным следственных органов, в минувшую субботу около 15.00 (13.00 мск) 15-летняя жительница города Перми вышла из дома по улице Молдавской, 4 и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

В региональном СУСК пояснили РИА Новости, что ранее девочка никогда не убегала из дома.