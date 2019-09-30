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РИА Новости

В Перми после исчезновения 15-летней девочки возбудили дело

10:45 30.09.2019 (обновлено: 10:46 30.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Следователи Перми объявили в розыск 15-летнюю девочку, пропавшую два дня назад, по факту ее исчезновения возбужденного уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.
По данным следственных органов, в минувшую субботу около 15.00 (13.00 мск) 15-летняя жительница города Перми вышла из дома по улице Молдавской, 4 и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.
В региональном СУСК пояснили РИА Новости, что ранее девочка никогда не убегала из дома.
Как уточняют в СК, на вид подростку 15-16 лет, рост 160-165 см., волосы до плеч, темно-каштановые, виски сбритые, глаза светлые. Была одета: штаны темные, кроссовки черные, куртка темно-зеленая спортивная с короткими рукавами.
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