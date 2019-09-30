Москвичи смогут жаловаться на работу светофоров с помощью QR-кодов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москвичи смогут пожаловаться на плохую работу светофоров, для этого столичные светофоры начали оборудовать QR-кодами, до конца года таблички с QR-кодами появятся на 14 тысячах светофоров, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.
"Сейчас ЦОДД устанавливает специальные информационные таблички, на этих табличках есть специальный QR-код. Любой человек, который не доволен работой светофора, ему не нравится, сколько секунд нужно ждать для перехода улицы или светофор некорректно работает, любая жалоба может быть оставлена с помощью этого QR-кода", - сказал Горшков.
Он отметил, что для того, чтобы оставить жалобу не нужно специальное приложение, достаточно просто просканировать телефоном код.
"Тут же телефон предложит перейти по ссылке в браузере, вы переходите по этой ссылке, и там появляется форма, в которой можно заполнить, что не нравится в этом светофоре", - рассказал Горшков.
Он также подчеркнул, что это позволяет быстро идентифицировать светофор, поскольку они все пронумерованы, и понять, какие изменения необходимы.
"Данная заявка автоматически попадает в нашу систему учёта заявок и принимается незамедлительно в работу. Это позволит в онлайне общаться с жителями, принимать незамедлительные меры", - сказал Горшков.
Он добавил, что до конца года такими информационными табличками оборудуют более 14 тысяч городских светофоров. "Всего до конца года мы установим более 14 тысяч таких табличек. Они будут устанавливаться на всех регулируемых пешеходных переходах города", - сказал Горшков.