Москвичи смогут жаловаться на работу светофоров с помощью QR-кодов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москвичи смогут пожаловаться на плохую работу светофоров, для этого столичные светофоры начали оборудовать QR-кодами, до конца года таблички с QR-кодами появятся на 14 тысячах светофоров, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

"Сейчас ЦОДД устанавливает специальные информационные таблички, на этих табличках есть специальный QR-код. Любой человек, который не доволен работой светофора, ему не нравится, сколько секунд нужно ждать для перехода улицы или светофор некорректно работает, любая жалоба может быть оставлена с помощью этого QR-кода", - сказал Горшков.

Он отметил, что для того, чтобы оставить жалобу не нужно специальное приложение, достаточно просто просканировать телефоном код.

"Тут же телефон предложит перейти по ссылке в браузере, вы переходите по этой ссылке, и там появляется форма, в которой можно заполнить, что не нравится в этом светофоре", - рассказал Горшков.

Он также подчеркнул, что это позволяет быстро идентифицировать светофор, поскольку они все пронумерованы, и понять, какие изменения необходимы.

"Данная заявка автоматически попадает в нашу систему учёта заявок и принимается незамедлительно в работу. Это позволит в онлайне общаться с жителями, принимать незамедлительные меры", - сказал Горшков.