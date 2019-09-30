Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T10:43Z
https://ria.ru/20190930/1559267288.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150131/67/1501316729_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d7fd2c1d6990d5a7756c9f5926ab95a9.jpg
РИА Новости

Москвичи смогут жаловаться на работу светофоров с помощью QR-кодов

10:43 30.09.2019
209
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСветофор
Светофор
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Светофор. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москвичи смогут пожаловаться на плохую работу светофоров, для этого столичные светофоры начали оборудовать QR-кодами, до конца года таблички с QR-кодами появятся на 14 тысячах светофоров, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.
"Сейчас ЦОДД устанавливает специальные информационные таблички, на этих табличках есть специальный QR-код. Любой человек, который не доволен работой светофора, ему не нравится, сколько секунд нужно ждать для перехода улицы или светофор некорректно работает, любая жалоба может быть оставлена с помощью этого QR-кода", - сказал Горшков.
Он отметил, что для того, чтобы оставить жалобу не нужно специальное приложение, достаточно просто просканировать телефоном код.
"Тут же телефон предложит перейти по ссылке в браузере, вы переходите по этой ссылке, и там появляется форма, в которой можно заполнить, что не нравится в этом светофоре", - рассказал Горшков.
Здание Государственной Думы в Москве
11 сентября, 16:53РИА Новости
В Госдуме оценили идею о наказании за нарушения ПДД с детьми в салоне авто
Он также подчеркнул, что это позволяет быстро идентифицировать светофор, поскольку они все пронумерованы, и понять, какие изменения необходимы.
"Данная заявка автоматически попадает в нашу систему учёта заявок и принимается незамедлительно в работу. Это позволит в онлайне общаться с жителями, принимать незамедлительные меры", - сказал Горшков.
Он добавил, что до конца года такими информационными табличками оборудуют более 14 тысяч городских светофоров. "Всего до конца года мы установим более 14 тысяч таких табличек. Они будут устанавливаться на всех регулируемых пешеходных переходах города", - сказал Горшков.
410000
Обсудить 1
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
Рекомендуем
Участники полумарафона в Москве
Шестого октября в Москве перекроют ряд улиц из-за проведения полумарафона
РИА
Новости
ИРРИ
Суд в Москве не разрешил приставам вскрывать помещения музея ИРРИ
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В России растет число работающих мам с маленькими детьми
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Лента
новостей
Полиция
Нижегородец второй год мучает соседей записью конского ржания и топота
Знаки платной парковки
В ГД предложили полностью запретить платные парковки у социальных объектов
Столкновение автобуса с препятствием в Смоленске. 30 сентября 2019
В Смоленске автобус врезался в дерево
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Росгвардеец объяснил причину задержания Устинова
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
Суд принял вывод эксперта, что Устинов не хватал росгвардейца за руки
Цех по упаковке лекарственных средств
Фармпроизводители в России начнут маркировать лекарства от редких болезней
Автомобили на парковке в Москве
Москвичей попросили быть осторожнее на дорогах из-за погоды
Продавщица на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве. 22 сентября 2017
Гостей фестиваля "Золотая осень" научат готовить национальные осенние блюда
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Москвичка рассказала, как потратит крупный лотерейный выигрыш
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
Лента новостейМолния