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РИА Новости

Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

10:41 30.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 сен – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
Саакашвили и его партия правили в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов осенью 2012 года, когда к власти пришла "Грузинская мечта". Он покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
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"Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину...", - заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи" ("Главный канал").
По его словам, вернувшись в Грузию, он планирует "восстановить ее государственность".
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда в то время президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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Михаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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