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РИА Новости

Суд принял вывод эксперта, что Устинов не хватал росгвардейца за руки

10:38 30.09.2019 (обновлено: 10:43 30.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник приобщил к материалам дела Павла Устинова вывод эксперта, что актер в ходе задержания не хватал росгвардейца за руки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актер ранее получил 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции 3 августа. В результате инцидента, как сообщалось в ходе первого процесса, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча и несколько недель провел в больнице.
"В судмедэкспертизе указано, что на видео отсутствует факт захвата рук росгвардейца Устиновым", - зачитала судья Елена Иванова описание судмедэкспертизы, представленной защитой.
Проведенная ранее судмедэкспертиза, как отметил адвокат актера Анатолий Кучерена, была неполной.
Адвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде
26 сентября, 12:18РИА Новости
Мосгорсуд еще не приобщал видео задержания Устинова к делу
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