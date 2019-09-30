Суд принял вывод эксперта, что Устинов не хватал росгвардейца за руки

Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник приобщил к материалам дела Павла Устинова вывод эксперта, что актер в ходе задержания не хватал росгвардейца за руки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Актер ранее получил 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции 3 августа. В результате инцидента, как сообщалось в ходе первого процесса, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча и несколько недель провел в больнице.

"В судмедэкспертизе указано, что на видео отсутствует факт захвата рук росгвардейца Устиновым", - зачитала судья Елена Иванова описание судмедэкспертизы, представленной защитой.