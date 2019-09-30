Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T10:37Z
https://ria.ru/20190930/1559267118.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/93268/61/932686179_0:39:733:451_1036x0_80_0_0_f7bcf765b9b5ee5b9647d861eeb6192c.jpg
РИА Новости
Культура

Суд в Москве не разрешил приставам вскрывать помещения музея ИРРИ

10:37 30.09.2019
390
© Фото : официальный сайт ИРРИИРРИ
ИРРИ
© Фото : официальный сайт ИРРИ
ИРРИ . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы не разрешил судебным приставам вскрывать помещения частного музея "Институт русского реалистического искусства" (ИРРИ), где могут находиться арестованные картины, принадлежавшие одному из бенефициаров Промсвязьбанка Алексею Ананьеву, следует из опубликованной резолютивной части определения суда.
"Заявление судебного пристава-исполнителя о разрешении совершения исполнительных действий по вскрытию, входу и осмотру нежилых помещений – оставить без удовлетворения", - говорится в судебном акте.
Суд в мае в рамках дела по иску ПСБ о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины, принадлежавшие Ананьеву и переданные им, как сказано в определении суда, в оперативное управление ИРРИ.
Под арестом, в частности, оказались картины "Над заснеженными полями" ("Над снегами"), "В пути" Георгия Нисского, "Портрет Климента Ворошилова в кабинете" Исаака Бродского, "Спортсменка, завязывающая ленту" Александра Дейнеки, "Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция" и "Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии" Александра Герасимова, "Три художника" Виктора Попкова. Как указал суд, этот перечень произведений не закрытый.
Алексей Ананьев
10 сентября, 18:23РИА Новости
Суд заочно арестовал Алексея Ананьева по делу о растрате
Представитель ИРРИ заявил в суде, что музей 5 сентября предоставил судебным приставам возможность беспрепятственно осмотреть все помещения музея, осмотр длился более 11 часов. Пристав, в свою очередь, обращение в суд мотивировал тем, что 6 и 7 сентября служба не смогла попасть в музей. Представитель ИРРИ пояснил, что к ним в эти дни никто не обращался, и заявил о готовности пустить приставов в любое время.
В ИРРИ ранее подтвердили РИА Новости, что музей был основан в 2011 году Алексеем Ананьевым. Однако несколько лет назад Ананьев решил, что произведения искусства и здание не должны находиться в его собственности, управлением ИРРИ должен заниматься коллектив менеджеров. Как отметил представитель ИРРИ, "уже длительное время коллекция и здание музея не находятся в собственности Алексея Ананьева".
Представители ПСБ в суде ранее заявляли, что в отношении имущества ответчиков, перешедшего к третьим лицам, банк намерен подать иски об оспаривании сделок. В частности, уже оспаривается брачный договор, по которому Алексей Ананьев передал всю недвижимость и около 5 тысяч произведений искусства своей жене.
130014
Обсудить 0
КультураИнститут реалистического искусстваПромсвязьбанкМосква
Рекомендуем
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
Суд принял вывод эксперта, что Устинов не хватал росгвардейца за руки
РИА
Новости
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Росгвардеец объяснил причину задержания Устинова
Здание Совета Европы
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Поселок Баренцбург на острове Шпицберген
Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком
Лента
новостей
Полиция
В Канске молодые люди пытались отбить у полицейских машину их пьяного друга
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Американские доллары
Доллару вынесли приговор к 2020 году
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
В опеке объяснили, почему у многодетной матери под Челябинском изъяли детей
Светофор
Москвичи смогут жаловаться на работу светофоров с помощью QR-кодов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
Лента новостейМолния