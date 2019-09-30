Суд в Москве не разрешил приставам вскрывать помещения музея ИРРИ

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы не разрешил судебным приставам вскрывать помещения частного музея "Институт русского реалистического искусства" (ИРРИ), где могут находиться арестованные картины, принадлежавшие одному из бенефициаров Промсвязьбанка Алексею Ананьеву, следует из опубликованной резолютивной части определения суда.

"Заявление судебного пристава-исполнителя о разрешении совершения исполнительных действий по вскрытию, входу и осмотру нежилых помещений – оставить без удовлетворения", - говорится в судебном акте.

Суд в мае в рамках дела по иску ПСБ о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины, принадлежавшие Ананьеву и переданные им, как сказано в определении суда, в оперативное управление ИРРИ.

Под арестом, в частности, оказались картины "Над заснеженными полями" ("Над снегами"), "В пути" Георгия Нисского, "Портрет Климента Ворошилова в кабинете" Исаака Бродского, "Спортсменка, завязывающая ленту" Александра Дейнеки, "Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция" и "Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии" Александра Герасимова, "Три художника" Виктора Попкова. Как указал суд, этот перечень произведений не закрытый.

Представитель ИРРИ заявил в суде, что музей 5 сентября предоставил судебным приставам возможность беспрепятственно осмотреть все помещения музея, осмотр длился более 11 часов. Пристав, в свою очередь, обращение в суд мотивировал тем, что 6 и 7 сентября служба не смогла попасть в музей. Представитель ИРРИ пояснил, что к ним в эти дни никто не обращался, и заявил о готовности пустить приставов в любое время.

В ИРРИ ранее подтвердили РИА Новости, что музей был основан в 2011 году Алексеем Ананьевым. Однако несколько лет назад Ананьев решил, что произведения искусства и здание не должны находиться в его собственности, управлением ИРРИ должен заниматься коллектив менеджеров. Как отметил представитель ИРРИ, "уже длительное время коллекция и здание музея не находятся в собственности Алексея Ананьева".