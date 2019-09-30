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РИА Новости

Медведев назначил Цыганова замглавы Минвостокразвития

10:35 30.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Марину Дедюшко от должности замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики, на ее место назначен Константин Цыганов, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Дедюшко занимала эту должность с августа 2018 года.
Виктор Вовк
Вчера, 10:04РИА Новости
Медведев освободил Вовка от должности замглавы Росморречфлота
"Освободить Дедюшко Марину Владимировну от должности заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики по ее просьбе... Назначить Цыганова Константина Анатольевича заместителем Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в документах.
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Дмитрий МедведевМинистерство развития Дальнего Востока РФРоссияПолитика
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