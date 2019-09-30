Медведев назначил Цыганова замглавы Минвостокразвития

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Марину Дедюшко от должности замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики, на ее место назначен Константин Цыганов, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Дедюшко занимала эту должность с августа 2018 года.
"Освободить Дедюшко Марину Владимировну от должности заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики по ее просьбе... Назначить Цыганова Константина Анатольевича заместителем Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в документах.