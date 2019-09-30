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РИА Новости

В Смоленске автобус врезался в дерево

10:33 30.09.2019 (обновлено: 10:36 30.09.2019)
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© Фото : ГИБДД РФСтолкновение автобуса с препятствием в Смоленске. 30 сентября 2019
Столкновение автобуса с препятствием в Смоленске. 30 сентября 2019
© Фото : ГИБДД РФ
Столкновение автобуса с препятствием в Смоленске. 30 сентября 2019
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восемь человек получили травмы после того, как автобус врезался в дерево в Смоленске, сообщили журналистам в ГИБДД РФ.
Ранее ГУ МЧС по Смоленской области сообщило, что несколько человек получили травмы в результате столкновения автобуса с препятствием в Смоленске.
"Водитель, управляя автобусом "ПАЗ" (следовал по городскому маршруту, перевозил 15 пассажиров), при движении на спуске совершил наезд на препятствие (дерево). Со слов водителя, отказали тормоза", - сообщили в ГИБДД.
Все пострадавшие пассажиры, как уточнили в ГИБДД, после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.
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