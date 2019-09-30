Руководитель студии прокомментировала информацию о конфузе Билана в Самаре

"Я, если честно, даже не хочу это комментировать, потому что мне вообще неприятна эта ситуация, как из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного нужно раздувать такие вот истории… Я совершенно не собираюсь комментировать такие глупости", — заявила Сизова в беседе с корреспондентом РИА Новости.