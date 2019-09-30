Руководитель студии прокомментировала информацию о конфузе Билана в Самаре

САМАРА, 30 сен — РИА Новости. Руководитель самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова назвала "глупостью" информацию об очередном скандале с участием певца Димы Билана, который назвал представителя студии "фюрером".
"Я, если честно, даже не хочу это комментировать, потому что мне вообще неприятна эта ситуация, как из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного нужно раздувать такие вот истории… Я совершенно не собираюсь комментировать такие глупости", — заявила Сизова в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По ее словам, приезд артиста в студию стал "прекрасным праздником".
"Дима приехал в прекрасном расположении духа, наши дети счастливы. Мы подарили ему песню, он нам подарил хорошее настроение, подарил нам будущую детскую площадку", — сказала Сизова.
Ранее телеканал "360" со ссылкой на видео в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что Билан вновь оконфузился во время посещения Самары. Так, в студии инклюзивного творчества певцу показывали работы, выполненные ее участниками, и предложили спеть для него песню, на что певец ответил: "Yes, mein lieber Fuhrer" ("Да, мой дорогой фюрер").
В начале сентября жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Димы Билана на День города. По утверждению автора обращения, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Артист объяснил свое поведение тем, что давно не употреблял алкоголь и "не рассчитал". Он извинился и 29 сентября приехал в город с повторным концертом.