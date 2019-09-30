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РИА Новости

Руководитель студии прокомментировала информацию о конфузе Билана в Самаре

10:31 30.09.2019 (обновлено: 12:45 30.09.2019)
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан фотографируется с поклонниками на своем бесплатном концерте на площади Куйбышева в Самаре. 29 сентября 2019
Певец Дима Билан фотографируется с поклонниками на своем бесплатном концерте на площади Куйбышева в Самаре. 29 сентября 2019
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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САМАРА, 30 сен — РИА Новости. Руководитель самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова назвала "глупостью" информацию об очередном скандале с участием певца Димы Билана, который назвал представителя студии "фюрером".

"Я, если честно, даже не хочу это комментировать, потому что мне вообще неприятна эта ситуация, как из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного нужно раздувать такие вот истории… Я совершенно не собираюсь комментировать такие глупости", — заявила Сизова в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По ее словам, приезд артиста в студию стал "прекрасным праздником".

"Дима приехал в прекрасном расположении духа, наши дети счастливы. Мы подарили ему песню, он нам подарил хорошее настроение, подарил нам будущую детскую площадку", — сказала Сизова.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на видео в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что Билан вновь оконфузился во время посещения Самары. Так, в студии инклюзивного творчества певцу показывали работы, выполненные ее участниками, и предложили спеть для него песню, на что певец ответил: "Yes, mein lieber Fuhrer" ("Да, мой дорогой фюрер").
В начале сентября жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Димы Билана на День города. По утверждению автора обращения, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Артист объяснил свое поведение тем, что давно не употреблял алкоголь и "не рассчитал". Он извинился и 29 сентября приехал в город с повторным концертом.
Певец Дима Билан
29 сентября, 17:13Культура
Билан после скандала в Самаре подарил городу инклюзивную детскую площадку
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