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РИА Новости

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

10:31 30.09.2019
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© Фото : Alan LebedaСамолет Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus-320 авиакомпании Уральские авиалинии
© Фото : Alan Lebeda
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
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"Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар-Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что посадка в воздушной гавани Екатеринбурга прошла благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения будет предоставлено резервное воздушное судно. Планируемое время вылета, по данным пресс-службы "Уральских авиалиний", – 10.55 мск.
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Уральские авиалинииЕкатеринбургПроисшествия
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