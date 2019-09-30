Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар-Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово", – сказала собеседница агентства.