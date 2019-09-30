Опрос показал, что собаки чаще кошек сопровождают хозяев в путешествиях

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Больше половины владельцев домашних животных брали своего питомца в путешествие, при этом собаки чаще путешествуют со своими хозяевами, чем кошки, показало исследование проекта Больше половины владельцев домашних животных брали своего питомца в путешествие, при этом собаки чаще путешествуют со своими хозяевами, чем кошки, показало исследование проекта Питомцы Mail.ru , результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Как показало исследование, большинство (67%) владельцев домашних животных брали когда-либо своего питомца с собой, при этом хозяева собак путешествуют с питомцами чаще, чем владельцы кошек — 77% против 56% соответственно.

"Что касается направлений поездок, то в основном россияне берут с собой животных, путешествуя внутри страны. Однако, как выяснилось, владельцы собак чаще путешествуют с питомцем за рубеж, чем владельцы кошек — 20% против 12%. Чаще всего респонденты путешествуют на автомобиле (82%), на поездах (20%) или самолетах (13%)", - добавляется в исследовании.

Кроме того, согласно результатам, более трети (37%) владельцев, бравших питомца в поездки, сталкивались с различными проблемами и трудностями. Самым "проблематичным" транспортом является самолет — 42% опрошенных сталкивались с проблемами в авиапутешествиях, а самым труднопереносимым видом транспорта для питомца является автомобиль – каждый пятый питомец (22%) плохо переносит дорогу.

Также респонденты ответили на вопросы о том, что они делают, если нет возможности взять питомца с собой. Участники исследования отметили, что на время поездки отдавали свою собаку или кошку родственникам или друзьям (49%), в зоогостиницы (5%) и специальным ситтерам (5%).